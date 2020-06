«VIVI» LIVE Musica e Spettacolo dal vivo a Roma, tutti gli ospiti

«VIVI» LIVE Venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 19.30, dopo il lockdown, musica e spettacolo dal vivo a Roma nel teatro di Piazza del Popolo, location iconica dove andrà in scena VIVI Live. L’iniziativa, nata da un’idea del musicista Agostino Penna. L’evento è dedicato ai lavoratori legati all’industria dello spettacolo e sarà il primo evento post-Covid con la presenza di una platea di cento sedute, regolate secondo la normativa anti-contagio.

Il pubblico sarà composto per l’occasione dalle maestranze di settore e dagli ospiti attesi. L’evento è supportato da SIAE: Società Italiana degli Autori ed Editori e NUOVO IMAIE, Collecting di Musica e Audiovisivo fondata e gestita da Artisti. All’evento post Covid-19 prenderanno parte tanti volti della musica, del cinema, del teatro e dei media.

L’evento VIVI Live ha lo scopo di mostrare mediatica-mente che “il live si può fare, se nel pieno rispetto delle norme anti-contagio”. Accolti da Penna e la sua Band, si ritroveranno maestranze, impresari dello spettacolo, tecnici e operatori televisivi.

VIVI Live sarà un momento rappresentativo. Un esempio concreto di come la musica e lo spettacolo possano e debbano tornare alla propria essenza, fatta di quel patto di imprescindibile interazione tra attore e spettatore.

L’evento del 5 giugno assume così un significato che ha già valenza storica per l’Italia appena fuoriuscita dalla quarantena. Agostino Penna coinvolgerà i tanti ospiti attesi. Un happening di spettacolo in cui per la prima volta sarà allestita una platea, anche in vista delle imminenti riaperture del 15 giugno, per gli spazi deputati allo spettacolo dal vivo.

“Ho pensato ad un momento di vera riconciliazione tra l’uomo e la musica, in quel luogo deputato che è il palcoscenico. Perché un dispositivo elettronico non può essere l’alternativa principale del nostro settore.” – afferma Agostino Penna – “Il valore del contatto scaturito dai live show, è un valore inestimabile che con questo evento, proviamo a proporre in una veste nuova e appositamente studiata, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento”.

VIVI, musica e spettacolo dal vivo: gli ospiti dell’evento a Piazza del Popolo

Gli ospiti della serata sono: Stefano Fresi e Cristiana Polegri, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi. Il comico Maurizio Battista, il conduttore televisivo Claudio Lippi. L’attore Enrico Lo Verso, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Claudio “Greg” Gregori.

La cantante Tiziana Rivale, Tony Esposito, Mariella Nava, Massimo Di Cataldo, Marcello Cirillo, Pablo & Pedro, Valeria Altobelli, Flora Canto, Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, con la regia di Riccardo Trucchi e service fornito da Idea Music Service di Latina.