Grande Fratello Vip Alfonso Signorini: “Io, con il programma più ca**aro…”

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è a due ore dal termine. Questa sera va in onda su Canale5 alle 21.30 circa la finale del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signorini e coadiuvato da Pupo in studio e da Wanda Nara in collegamento da casa in quel del Lago di Como. Alfonso Signorini ha condotto questa quarta edizione del GFVIP davvero complicata. In primis, l’emergenza nazionale sanitaria, circa la pandemia del Coronavirus e non solo per l’emergenza sanitaria nazionale, ma anche per i tanti casi insabbiati che si sono verificati durante il programma televisivo più seguito dagli italiani.

Alfonso Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 2020: “Rischio di perdere la mia faccia”

Pupo, Alfonso Signorini e Wanda Nara

Secondo l’Adnkronos, Alfonso Signorini sarebbe già stato confermato a condurre il Grande Fratello Vip 2021. Dunque molto probabilmente anche per la prossima edizione, ritroveremo insabbiamenti di offese e liti, e video fatti sparire. In pratica, un Grande Fratello pilotato e già con il suo vincitore.

Andiamo a vedere cosa ha detto il conduttore intervistato dall’Adnkronos: “È stata tosta! In un momento così drammatico, io mi trovavo a dover andare in onda con il programma più cazzaro di tutto il palinsesto televisivo. Una trasmissione così leggera in un momento così pesante con il rischio di perdere la mia faccia”. Queste le parole di Alfonso Signorini, conduttore televisivo, del Grande Fratello…