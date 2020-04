Paola si confida con Teresanna Pugliese sul comportamento di Zequila

Grande fratello news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello Vip. «Paola Di Benedetto» oggi pomeriggio ha rivelato a Teresanna Pugliese circa l’atteggiamento ambiguo del concorrente più chiacchierato al Grande Fratello Vip. Pomeriggio movimentato nella Casa del GFVIP. Sossio e Teresanna si sono insultati pesantemente e hanno avuto un brutto facci a faccia. Ormai tra i due si è alzata l’ascia di guerra al cielo e stasera vdremo cosa succederà in nomination.

Questa sera tripla nomination al grande Fratello vip 4

Grande fratello news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello Vip. Sempre in pomeriggio i GFVIP Patrick Ray Pugliese, Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Andrea Denver hanno fatto il punto della situazione, circa le nomination di questa sera e l’attore sembra essere destinato alle nomination. Anche Paola Di Benedetto si è accorta di alcuni comportamenti ambigui di Antonio, e rivela a Teresanna: “Si è incattivito perché lui vuole arrivare in finale e vincere” Teresanna sul discorso in questione: “Ha detto che lui si ritira dalla televisione se Sossio vince, si sta tormentando ormai”.

Paola Di Benedetto Grande Fratello Vip

“Alterna momenti di finto buonismo, a momenti di crisi”

Grande fratello news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello. L’attore infatti da sempre ha schifato il calciatore e ha più volte rivelato ribadito il suo dissenso verso il primo finalista e Teresanna risponde a Paola di Benedetto: “Io gli ho detto che se la sta vivendo malissimo così, non può dire che chi è entrato dopo nella Casa non lo merita” e Paola aggiunge “Non è un gran vantaggio, il gruppo era già formato. Si vede che lui non riesce a tenerselo quello che pensa, Alterna momenti di finto buonismo, a momenti di crisi”.