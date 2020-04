Andrea Denver in lacrime dopo una brutta notizia rivelata dall’ ex Uomini e Donne

Grande Fratello Vip , Sossio Aruta, fa una rivelazione choc ad Andrea Denver che lo fa scoppiare in lacrime . Come ricorderete senz’altro al Grande Fratello Vip, l’ex calciatore, è entrato nella Casa nella quattordicesima, e violando tutte regole, ha informato gli inquilini su quanto è successo fuori dalle mura di Cinecittà. L’ex calciatore, ha raccontato i fatti di cronaca rosa e cronaca nera, successi dal loro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Gli inquilini sono stati informati anche del Coronavirus e come ricorderete, anche il quella circostanza, Andrea Denver è scoppiato a piangere.

Come è arci noto, il modello veronese Andrea Denver è molto sensibile, e più volte in questa avventura nella Casa del Grande Fratello, è scoppiato in lacrime. In seguito alla rivelazione dell’ex UeD, i GF, come già sappiamo, sono stati informati tutti i giorni da Alfonso Signorini, con aggiornamenti quotidiani circa l’emergenza nazionale da Covid-19.

Il drammatico incidente del grande campione di basket dell’NBA in cui lui e sua figlia hanno perso la vita, ha lasciato sotto choc Andrea Denver, grande fan del cestista U.S.A., è scoppiato a piangere.