Sara Affi Fella incinta del compagno Francesco Fedato dà l’annuncio della morfologica e la festa per svelare il sesso del bambino

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, e la felicità ritrovata dopo un periodo difficile. Sara Affi Fella ex Temptation Island è incinta del compagno Francesco Fedato, calciatore del Gozzano. I due si sono conosciuti durante il periodo successivo alla partecipazione al daiting dell’influencer. Periodo in cui la Affi Fella per ritrovare la serenità perduta dopo lo scandalo a Uomini e Donne decise di ritirarsi accanto alla sua famiglia ed all’affetto dei suoi cari.

Dopo aver annunciato la gravidanza sui social, l’influencer qualche mese fa aveva dichiarato di condividere la gravidanza con i suoi fan ma anche di non voler mostrare in futuro il suo bambino: “Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò”.

Sara Affi Fella incinta rivela il sesso del primo figlio

Pochi giorni fa, sui social, la Affi Fella aveva annunciato di aver eseguito l’ecografia morfologica condividendo con i suoi fan l’esito positivo dell’esame, esame che come è noto svela anche il sesso del bambino sino ad oggi celato. Di poche ore fa, infatti, il post pubblicato dall’influencer proprio per svelare il sesso del nascituro.

Sara posta alcuni scatti della festa organizzata con il compagno Francesco Fedato

L’influencer posta alcuni scatti della festa organizzata con il compagno Francesco Fedato con tanto di palloncini celesti e scrive in didascalia: “È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà!”. La reazione dei fan è istantanea e piovono i messaggi di congratulazioni per la coppia: “Auguri”, ” Siete Bellissimi Auguri!” e ancora “Contentissima per voi sarete dei genitori speciali”.