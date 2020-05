L’ex Uomini e Donne Paola Frizziero incinta ha svelato il sesso del figlio e nome

L’ex tronista del dating show UeD Paola Frizziero è nota al grande pubblico per essere stata la storica corteggiatrice di Salvatore Angelucci. Come ricorderete senz’altro, Paola Frizziero usci da Uomini e Donne dopo un lungo corteggiamento con Salvatore Angelucci e decisero di proseguire la loro relazione.

In seguito la loro breve relazione è naufragata, Paola Frizziero e Salvatore Angelucci si sono lasciati. A distanza di qualche giorno, Maria de Filippi ha offerto il trono di UeD a Paola, dove conosce Cristian Gallella ed è una delle coppie più amate a Uomini e Donne. Nonostante tutto, Paola alla fine aveva scelto Carmine Fummo, in seguito lo stesso le rifilò un NO.

L’ex tronista di Uomini e Donne Paola Frizziero è incinta: il nome del figlio e il sesso

Salvatore e Paola

Da quel momento Paola decise di sparire dalla tv. Poi nel 2019 si è sposata con Francesco. Oggi l’ex tronista Paola ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Durante un incontro su YouTube la Frizziero ha rivelato la notizia: “Mi sono decisa a dare una possibilità a Francesco e dopo 4 anni ci siamo decisi a sposarci. Sempre perché io volevo sempre scappare. Avevo paura, finché lui un giorno non mi ha detto che mi dovevo fermare. Ci siamo sposati il 26 Aprile del 2019 e adesso da cinque mesi aspettiamo un bambino, Gennaro Maria.”

Dunque l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere incinta, il sesso e nome del primo figlio maschio che si chiamerà Gennaro Maria.