L’annuncio in diretta di Maria De Filippi fa commuovere il Cantante. Stash, leader dei The Kolors, già nella puntata precedente aveva ricevuto un omaggio da parte della redazione di Amici Speciali con la messa in onda di un video che ripercorreva tutta la sua carriera, stasera durante la finale il regalo arriva dalla padrona di casa. Ad inizio puntata la De Filippi convoca Stash al centro del palco e gli regala una catenina con un’orsacchiotto d’ora dicendogli: “Quest’anno hai fatto la cosa più importante di tutte che è un inno alla vita” mentre la regia mandava in onda il video di un’ecografia con tanto di battito cardiaco.

Il cantante inevitabilmente commosso ha risposto: “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”. E’ ufficiale quindi Stash sarà presto papà per la prima volta. Ma chi è la futura mamma? Dopo la relazione con Carmen Fiorentino finita dopo la vittoria di Amici della vita sentimentale del cantante non sia sa più nulla anche se i rumors iniziano già a sollevare qualche nome.

Lo svela Maria De Filippi in diretta ad Amici Speciali, Giulia Belmonte è incinta, Stash presto papà

Appena rivelata la futura paternità di Stash il gossip ed i fan sono già in fermento per scoprire il nome della futura mamma. Il cantante, infatti, dopo la fine della storia con Carmen Fiorentino ha tenuto segreta la sua vita sentimentale. Nel mondo del Gossip già sono iniziate le ricerche per scoprire il nome della futura mamma.

Se da una parte molti rumors danno per scontata Rossana Feola di Made in Sud come fidanzata del bel cantante dall’altra iniziano a farsi sempre più insistenti i gossip su Giulia Belmonte. Sembrerebbe, infatti, che quest’ultima abbia condiviso il post dell’ecografia di Stash aggiungendo un cuoricino.

Nell’attesa di una confessione della diretta interessata non resta altro da fare se non congratularci con il cantante ed aspettare ulteriori aggiornamenti!!!