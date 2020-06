La classifica della prova costume vip 2020 l’esame delle Vip ingrassate e fuori forma o prova superata dopo il lockdown in vista dell’estate 2020? Vediamo la prova bikini come è andata

Prova bikini e Prova Costume Vip 2020 – E’ iniziato il mese di Giugno, sole, caldo, voglia di mare. Sarebbero tutti ingredienti per godersi l’estate serenamente, vediamo la prova bikini dolo la lunga quarantena. L’Estate 2020 è e sarà molto diversa da quella che tutti ci aspettavamo, mascherine e guanti sono diventati accessori indispensabili. Le vip si preparano già da settimane al consueto appuntamento annuale con la prova costume.

Già da metà maggio abbiamo visto apparire sui profili Instagram foto da mozzare il fiato in bikini o in costume intero a bordo piscina o in terrazza, la costante resta sempre il costume. Da Belen a Sabrina Salerno scopriamo insieme le vip che hanno superato a pieni voti la prova costume.

Prova costume Vip, quali sono le star che hanno passato la prova a pieni voti?

Prova Costume 2020 – Quest’anno superare la tanto temuta prova costume, prova bikini potrebbe essere più difficile del solito, considerando la quarantena che ci ha costretti all’isolamento completo privandoci così anche della palestra amica insostituibile per perdere qualche chiletto di troppo. Difficile forse si ma di certo non per le nostre Vip che come abbiamo potuto vedere sui social non solo l’hanno passata ma a pieni voti!

Prova bikini vip 2020

Prova bikini – Iniziando da Belen Rodriguez, Belen e Cecilia la prima in costume intero la seconda in bikini in uno scatto mozzafiato per entrambe che mostrano un fisico che rasenta la perfezione. Curiosando sui social oltre alle sorelle argentine troviamo, abbiamo scorpesto le belezze di casa nostra che approcciano all’estate 2020 con la prova costume.

La prova costume 2020 delle Vip secondo gentevip.it

La prova bikini 2020, vediamo al una prova costume da Top Ten per Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe, Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis ed Maddalena Corvaglia. Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi, Bianca Guaccero, Clizia Incorvaia e Belen Rodriguez.

Anna Tatangelo, Chiara Ferragni, Paola Turani, Dayane Mello e Cecilia Rodriguez. Elisa De Panicis, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta, Asia Valente e Sara Soldati. Insomma per loro la quarantena non ha portato conseguenze sul peso?

La prova bikini e la prova costume 2020

Prova Costume Vip 2020, la classifica The Top 20 of the Vips di gentevip.it

Prova Costume 2020 – Vediamo come si sono comportate le star italiane. Vip ingrassate e fuori forma e prova superata dopo la lunga quarantena? Le Vip che mancano all’appello, paura o semplice attesa? Se sono molte le Vip che hanno superato a pieni voti la prova costume, sono anche molte quelle che invece al momento non hanno ancora condiviso la prova costume sui social ammesso che l’abbiano effettuata!

Il motivo potrebbe essere qualche chiletto di troppo preso proprio sotto la quarantena…?

Aspettando la smentita dalle altre nostre Vip che ancora non hanno fatto fatto la prova bikini, o la prova costume, andiamo a vedere nel frattempo la classifica di gentevip.it.

La classifica The Top 20 of the Vips di gentevip.it

Prova bikini – Prima di proseguire facciamo una premessa dovuta: non è una gara tra le vip e non sono stati espressi giudizi dagli utenti. Tra le vip citate in questa nostra classifica ideale ci sono mamme e non mamme in carriera.

Tale Classifica è valutata in base al successo, all’età, al fascino, al carisma e solo infine al fisico ancora invidiabile delle bellezze Made in Italy e non. Il voto assegnato alle nostre beniamine è simbolico e non ha alcun tipo di riconoscimento.

E’ possibile commentare, o se volete, fare la vostra classifica in base a 5 criteri: successo, età, fascino, carisma e fisico e sarà pubblicata su GenteVip.it.