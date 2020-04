Adriana Volpe Denver: la conduttrice televisiva dà il 2 picche al modello veronese. La verità sul gossip nato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 porta scompiglio

Adriana Volpe Denver, news: la conduttrice televisiva dà il 2 picche al modello veronese che ha portato scompiglio tra Adriana Volpe e Roberto. Vediamo la verità sul gossip nato nella Casa del Grande Fratello VIP. Ieri sera in occasione della finale del GF, Adriana Volpe e Denver, tirano le somme sui gossip circolati in queste ultime settimane. Uscito dalla Casa, il modello Andrea Denver è entrato nello studio del GFVIP, ignaro che ad attenderlo c’era il confronto con la conduttrice televisiva Adriana Volpe e la modella Sara Soldati, innamorata pazza di Andrea.

Adriana Volpe Denver, il gossip è morto sul nascere. La Volpe fa capire al modello che non c’è trippa per gatti!

Il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini dà il benvenuto a Denver e si rivolge ad Adriana Volpe in collegamento: “Se vedessi in questo momento con che occhi ti guarda Denver… Ha proprio gli occhi da triglia!”. Adriana Volpe e Denver, non si vedono da quando lei è uscita dalla Casa per motivi familiari.

Denver saluta Adriana Volpe e butta l’esca: “Ma non gliel’ho mai nascosto. Adriana ha costituito una persona fondamentale in questo percorso!! Ciao, sei bellissima come sempre!” Adriana Volpe dopo la crisi con il marito Roberto, a causa di questo gossip dribbla e risponde: “Io mi aspettavo che Andrea arrivasse in finale perché è una persona gentile, garbata ed è riuscito a portare equilibrio nella casa”.

“Lui è stato fondamentale anche per Antonella perché è riuscito a calmarla quando superava il limite. Poi, con lui, io ho fatto settanta giorni con una persona che mi è stata…”. Il gossip tra Adriana Volpe Denver, finisce con nulla di fatto e il modello veronese incassa il 2 di picche.