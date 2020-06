La crisi di Belen e De Martino, ancora fa gossip, la verità sulla separazione sempre più celata stavolta è l’amica fidata della Rodríguez a rompere il silenzio

Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono settimane ormai che il gossip non fa altro che parlare di loro. La coppia amatissima sui social e dal pubblico in generale è finita nell’occhio del ciclone a seguito della loro recentissima separazione. I due non sono nuovi alle crisi in quanto già in passato avevano fatto parlare per una loro separazione durata un paio d’anni.

Amore, tradimenti, dolore non si capisce bene quale sia il motivo della loro separazione soprattutto per la volontà di mantenere il silenzio di entrambi nel tentativo di tutelare il loro figlio, Santiago. A parlare stavolta l’amica fidatissima della showgirl nonchè testimone di nozze della coppia conosciuta dal pubblico durante il Grande Fratello 5, Patrizia Griffini.

Belen e De Martino crisi parla l’amica fidata della showgirl

Patrizia Griffini ex GF 5 rivela la difficoltà di Belen e De Martino in crisi

Intervistata dal settimanale Vero, la Griffini, si è limitata a commentare l’accaduto senza lasciar trapelare nessun dettaglio e ha dichiarato quanto segue: “No amore, lo sai, io non parlo. Mi dispiace, ma non l’ho mai fatto. La cosa più importante è che Belen vive per la famiglia!”. A seguito del cosiddetto “palo” preso dal giornalista di Vero il quale sperava in qualche rivelazione più nascosta da parte della Griffini.

Patrizia Griffini: “Belen è una donna molto più insicura di quanto voglia far credere”

Lo stesso nell’articolo scrive: “Belen è una donna molto più insicura di quanto voglia far credere con le immagini sempre patinate e perfette che offre ai follower….Lei va in cerca di conferme amorose”. Dichiarazione questa che trova fondamento in una vecchia confessione della showgirl argentina risalente al periodo in cui cercava di emulare Emma Marrone, ex del marito Stefano De Martino.

Scottante anche la dichiarazione di Stefano Alessi di poche ore fa, dove quest’ultimo dichiara di aver ricevuto molte indiscrezioni sui presunti tradimenti del noto conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino.

Sarà proprio questo il motivo? I continui tradimenti di De Martino?…vedremo che cosa accadrà…