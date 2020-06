Francesco Gabbani a Domenica In: “Sì, Giulia è il mio amore”

Cosa ci rivela di così importante? Francesco Gabbani vive un periodo fortunato e di successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016 con il brano Amen, con cui ha vinto nelle Nuove Proposte, mentre nel 2017 ha vinto nella categoria Big con Occidentali’s Karma. Fin qui tutte cose che sapevamo già…

Rivelazioni a Domenica In: “Ho scritto una canzone per Adriano Celentano” afferma Francesco Gabbani

Francesco Gabbani a Domenica In

A Domenica In confessa di aver pensato di lasciar perdere la carriera di cantante, preso dallo sconforto con l’intenzione di fare l’autore. “Ho scritto Il bambino con il fucile per Adriano Celentano che ha cantato insieme a Mina e un altro brano per Raffaella Carrà”: Grandi rivelazioni quindi!

Niente paura, ora la carriera di Francesco Gabbani è in ascesa e costellata di successi.

Francesco Gabbani Domenica In: “Sì, Giulia è il mio amore”

Infine il cantante ha concluso l’intervista a Domenica In parlando di amore e del suo fidanzamento con Giulia: “Sì, Giulia è il mio amore. Non stiamo insieme da tantissimo tempo ma quanto basta per definirla una storia importante”. Un uomo realizzato, felice, dalle rivelazioni importanti.

Auguriamo a questo cantante una splendida carriera e aspettiamo volentieri un altro successo musicale in grado di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso, attratto dalle sonorità e orecchiabilità delle note utilizzate per realizzare la musica oltre che dalle parole.

Non c’è dubbio che Occidentali’s Karma abbia attratto anche per la simpatia e l’allegria trasmessa. Restiamo in attesa del tuo prossimo “tormentone” siamo tutti con te Francesco!