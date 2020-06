Luigi Favoloso e Elena Morali si sposano a Zanzibar, l’ex fidanzato di Nina Moric convola a nozze con Elena ormai al centro del gossip per i tira e molla

La notizia avrebbe del clamoroso, Luigi Favoloso e Elena Morali si sposano? L’ex fidanzato di Nina Moric convola a nozze con Elena ormai al centro del gossip per i loro tira e molla e continui litigi saranno presto sposi in quel di Zanzibar? Luigi e Elena Morali dal nulla arrivano alla ribalta del gossip per le loro appartenenti litigate. La news dilaga sul web, ma quanto c’è di vero sul loro matrimonio?

Da subito sulla bocca di tutti per il loro rapporto venuto allo scoperto durante il lockdown hanno poi continuato a far parlare di loro per le continue discussioni e separazioni intervenute fra la coppia. Oggi a lanciare l’indiscrezione sul probabile matrimonio è Amedeo Venza posta che sul web uno “scoop pazzesco”.

Favoloso e Morali matrimonio in diretta sul web: “I due si stanno sposando a Zanzibar”

Favoloso e Elena Morali matrimonio da gossip in diretta da Zanzibar?

Secondo quanto affermato da Amedeo Venza sul web, la coppia Favoloso Morali sarebbe pronta al matrimonio nonostante i continui screzi fra loro. Lo annuncia sulle sue stories di Instagram dichiarando: “I due si stanno sposando a Zanzibar…” non soddisfatto rivela anche un’altro particolare. Sembrerebbe infatti che oltre a sposarsi i due, lo stiano facendo sotto gli occhi indiscreti delle telecamere!

“Non vedo, non sento, non parlo!!!”

Matrimonio in diretta per l’onnipresente Barbara D’Urso e il suo pubblico? Staremo a vedere. Quasi a voler confermare l’indiscrezione arriva un post della Morali dove pubblica l’immagine delle tre scimmiette: “Non vedo, non sento, non parlo!!!”

Messaggio chiaro per i fan di Elena. Poco chiaro invece per il gossip: fiori d’arancio quindi per la coppia Favoloso Morali a Zanzibar?