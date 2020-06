Quando inizia Made in Sud 2020? La nuova stagione di Made in Sud annunciata da Rai 2 che svela la data di inizio del varietà comico di Stefano De Martino e Fatima Trotta

Quando comincia Made in Sud 2020? La Nuova Stagione Made In Sud – Da diverse settimane Stefano De Martino e Fatima Trotta erano impegnati con la registrazione dello show di Rai 2. Tuttavia, i lavori sono stati rallentati a causa dell’emergenza Coronavirus. Proprio per questo la messa in onda non ha fatto altro che slittare.

La seconda rete della TV nazionale, per diversi giorni ha mandato il promo del varietà più comico della Rai, ma esso non ha mai riportato la data di inizio, indicando solo “Prossimamente”. Ma finalmente arriva l’annuncio della data della messa in onda.

Quando comincia Made in Sud 2020? Le novità del TV Show

Quando inizia Made in Sud 2020?

Oltre al video promo, Rai 2 annuncia sulla sua pagina Facebook la data di inizio della Nuova Stagione di Made In Sud, prevista per il 16 giugno alle ore 21:20. Andrà in onda ogni martedì sera per sei settimane. Il divertentissimo show, prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni, sarà uno dei primi programmi a tornare in onda dopo l’emergenza, pur nel rispetto delle regole anticontagio.

Come ogni anno la comicità farà da padrona. Risate, musica e divertimento, saranno gli ingredienti principali del varietà per tirar su di morale gli italiani in questo triste momento. Ma ecco quali saranno le novità.

Tutte le news sugli ospiti e gli artisti

Faranno da spalla ai due presentatori: Biagio Izzo, Lello Arena e Sal Da Vinci. Ospite speciale in alcune puntate sarà Enzo Avitabile. Nel corso della prima puntata interverrà anche il rapper Clementino con un omaggio a Renato Carosone.

Made in Sud da martedì 16 giugno alle 21:20 su Rai 2

Nel corso della nuova stagione del varietà si esibiranno oltre quaranta artisti: volti nuovi si alterneranno a quelli più storici. ma anche sketch e gag che vedranno l’ingresso in squadra di molte novità. Non resta altro che sintonizzarsi su Rai 2 da martedì 16 giugno, alle 21:20, su Rai 2.