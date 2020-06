Emma Marrone giudice a X Factor 2020 è ufficiale

Dopo anni di fiducia e lealtà al talent che l’ha lanciata “Amici” di Maria De Filippi Emma volta pagina e approda come giurata ad X Factor. Emma Marrone in giuria ad X Factor dopo le indiscrezioni della scorsa settimana ora la notizia è ufficiale. Ad annunciare la notizia, della nuova giuria prevista per l’edizione 2020 di X Factor che andrà in onda a settembre, è stato proprio il padrone di casa del talent Alessandro Cattelan durante il suo show EPCC.

In studio con Cattelan durante lo show la giuria al completo, rigorosamente con indosso il giubbino dorato con la “X” di X Factor sulla schiena. Il conduttore li presenta uno ad uno, confermati anche quest’anno Manuel Agnelli e Mika mentre nelle new entry troviamo Hell Raton ed a confermare le indiscrezioni lei, l’unica donna presente, Emma Marrone.

Emma X Factor 2020

Emma Marrone giudice X Factor 2020

Sulla partecipazione al talent X Factor 2020 Emma Marrone ha dichiarato al quotidiano nazionale La Repubblica: “Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero. Veniamo da un periodo difficile e anche questa edizione sarà diversa. Mi auguro che la musica sia di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e ripartenza”.

Emma Marrone giudice X Factor 2020

Seguitissima ed amatissima sui social Emma è da sempre legata a “doppia mandata” a Maria De Filippi ed a”Amici” che l’ha lanciata verso l’olimpo della musica italiana. La scelta di Emma Marrone di accettare il ruolo da giurata avrà compromesso questo legame?

Assolutamente no! Durante l’intervista con Alessandro Cattelan, Emma ha dichiarato: “L’ho detto prima a lei che a mia madre, era orgogliosissima”. Un nuovo traguardo all’orizzonte per la cantante che quest’anno festeggia i suoi dieci anni di carriera!!!! #XF2020