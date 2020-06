Dopo l’Eurogames Ilary Blasi torna in televisione con due programmi tv

Ilary Blasi tornerà presto sul piccolo schermo con la nuova stagione de L’Isola dei Famosi 2020 e Lo show dei record. Dopo il buco nell’acqua di Eurogames, la moglie di Totti, Ilary Blasi si è allontanata dal piccolo schermo. Stavolta la capitana tornerà con quanti programmi in tv prossimamente? Ben due!

Questa volta ha intenzioni di rilanciare gli ascolti e la popolarità grazie all’Isola dei Famosi.

Ilary al posto di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi 2020

Ilary Blasy

Tornerà presto o no in tv? Molto probabile che Ilary conduca la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e de Lo show dei record. Sarà una voce di corridoio o no?

Sicuramente si vocifera su questa probabile new entry da diverso tempo, ovvero da quando Alessia Marcuzzi abbandonò il programma in favore di Temptation Island Vip.

Si vocifera che ci sarà al fianco di Ilary anche Claudio Amendola

Per quanto riguarda la nuova edizione de Lo show dei record, potrebbe essere affiancata da Claudio Amendola, creando così un duo romano senza precedenti. La conduttrice non si è esposta ma i suoi fan sperano di vederla presto in Tv, sicuramente in molti vorrebbero diventare i nuovi naufraghi solo per essere in contatto con la Blasi.

Facciamo tutti il tifo per la nuova probabile coppia di presentatori, forza Claudio! Forza Ilary vi aspettiamo in tv a settembre!