paola-di-benedetto-parla-ai-giovani-potete-farcela

Paola di Benedetto dopo il Grande Fratello Vip lancia un appello ai giovani: “ce la potete fare!”.

Paola di Benedetto ai giovani – la vincitrice del Grande Fratello Vip ha regalato una lunga riflessione su Instagram rivolgendosi ai giovani. La modella ex Madre Natura di CiaoDarwin, si è sfogata ricordando la sua esperienza al talent di Alfonso Signorini. Intanto ha esplicitamente affermato di non aver vinto un premio di grande importanza.

Ma lo considera comunque la realizzazione di un sogno. A tal proposito, la showgirl invita i giovani a perseverare nei loro obiettivi: “Se nella vita credete davvero in qualcosa, non importa quanti sacrifici la vita vi chiederà, ce la potete fare!

“E’ chiaro che non abbia vinto nessun premio Nobel”

Paola di Benedetto sul Grande Fratello Vip: “Puoi realizzare il tuo sogno”

La showgirl, pubblicando su Instagram il lungo video della sua proclamazione a vincitrice del GFVip, invita i suoi fan alla riflessione: “E’ chiaro che non abbia vinto nessun premio Nobel. Ma per me la cosa più importante di tutte è aver portato a casa questo risultato tenendo sempre grande fiducia in me stessa“.

La riflessione di Paola Di Benedetto fa anche trapelare la sua grande volontà di realizzare molti altri progetti per il futuro. E a questo proposito invoglia anche i suoi follower a compiere tutti i sacrifici possibili per raggiungere i propri obiettivi: “Puoi realizzare il tuo sogno…Che sia laurearti, che sia aprire la tua piccola attività, che sia fare quel viaggio pazzo in giro per il Mondo“.

Il futuro di Paola all’insegna della caparbietà

La vincitrice del Grande Fratello Vip , dopo aver intascato una bella vittoria, è ancora più decisa on fermarsi al Grande Fratello Vip. Ha voluto concludere questa sua lunga riflessione dichiarando: “Ragazzi la vita è una ed è un dono. E io, a modo mio, voglio lasciare il segno“. Quali saranno i progetti futuri di Paola Di Benedetto?