Pago e Serena ancora al centro dei gossip: amore e odio

Pago e Serena ancora al centro dei gossip

Gossip – Pago rivelazione shock sulla Enardu. La ex coppia continua a lanciarsi frecciatine sui social, ma proprio quando sembra ormai definitivamente chiusa la relazione arriva una confessione del cantante sulla Enardu che spiazza anche il gossip. Pago e Serena amore e odio, la coppia più chiacchierata del web non trova pace. Dal mese di maggio, mese in cui hanno ufficializzato la separazione sono finiti al centro dei pettegolezzi. Interviste, dichiarazioni, messaggi criptati e non sui social una vera battaglia senza esclusione di colpi.

Dopo l’ultima dichiarazione della Enardu, dove la stessa ironizzava sulla presenza di un nuovo fidanzato, il cantante ha rilasciato una dichiarazione al settimanale “Oggi” dove confessa senza mezzi termini che potrebbero essere sviluppi in merito alla relazione con la Enardu.

Pago ritorno di fiamma con la Enardu: “Chi può dirlo?”

Gossip – Intervistato da Oggi, Pago, ha rilasciato una dichiarazione scioccante riguardo ad un possibile ritorno di fiamma con la bella influencer sarda. Il cantante ha confessato: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi. Sono convinto che avrei avuto il diritto di sapere la verità e di scegliere. Invece Serena mi ha mentito: mi ha detto che si sono visti solo qualche volta e non è vero”.

Il problema fondamentalmente sarebbe quindi la mancanza di fiducia che il cantante non ripone nell’influencer a causa del flirt celato con il tentatore Alessandro Graziani. Su tale dichiarazione al momento la Enardu non ha commentato in alcun modo.

Pago è guerra virtuale l’ex compagna Serena Enardu

Gossip – Messaggi, frecciatine, attacchi e sfoghi sul web dalla separazione ad oggi, Serena e Pago, non si sono fatti mancare proprio niente .

Su questo turbinio di vicissitudini durante l’intervista il cantante ha espresso il suo giudizio: “Mi fa male questa situazione. Non pensavo saremmo mai arrivati a questo punto: ci si può lasciare ma con civiltà, non così. Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. È stata comunque la donna più importante della mia vita”.