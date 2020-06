Gossip, l’ex ministro Maria Elena Boschi pizzicata di nuovo in compagnia dell’attore Giulio Berruti

Gossip – L’ex ministro Maria Elena Boschi si trova al centro del gossip per via delle sua “amicizia” con l’attore Giulio Berruti. I due sono stai paparazzati insieme di nuovo e questa sarebbe la quarta volta. In passato erano stati fotografati durante un evento mondano, poi a Fregene in atteggiamenti molto più che amichevoli.

Tuttavia Elena e Giulio hanno smentito le voci che li volevano come coppia, affermando di essere solo amici. Ma cosa è successo dopo?

Dalla foto della gita a Villa Borghese alla cena romantica

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a cena

Gossip – Poco dopo l’allenamento del lockdown, Elena e Giulio sono stati pizzicati di nuovo presso Villa Borghese a Roma in quello che sembrava un idilliaco quadretto di famiglia. Seduti sul prato si vedevano l’ex ministro, Giulio e la famiglia dell’attore.

Il gruppo sembrava parlare con molto coinvolgimento di qualcosa di veramente felice (a giudicare dalle espressioni che si intravedono dalle mascherine che indossavano). I due, contrariamente alle distanze di sicurezza di quella vecchia foto, nella nuova sono tutt’altro che distanti.

Cosa bolle in pentola?

Gossip – La foto che il magazine Chi è riuscito a rubare alla coppia è lo specchio del romanticismo. Nello scatto si vedono Maria Elena e Giulio Berruti che si stanno godendo una romantica cenetta in un elegante locale dalle luci soffuse al centro di Roma.

I sorrisi complici fanno pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia, staranno festeggiando qualcosa? O si stanno solo frequentando? La coppia avrà intenzione di uscire allo scoperto?