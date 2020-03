Ultime notizie Nina Moric gaffe a Vieni da Me Gossip di oggi

Nina Moric, ospite a Vieni da me, scatena il gossip di oggi. Nina ha rilasciato una lunga intervista a Caterina Balivo che l’ha sottoposta alle domande al buio. A un certo punto, durante la chiacchierata, la Moric è stata protagonista di una clamorosa gaffe. L’ex fidanzata di Luigi Mario Favoloso si è messa le mani negli occhi e ha tolto le lenti a contatto azzurre. La modella croata, intenta a dimostrare al pubblico di avere gli occhi castani, non ha considerato la gravità del gesto.

“Io ho gli occhi marroni, ma non ci vedo e mi sono abituata così”, spiega Nina Moric. “Non devi toccarteli, ricordiamo che in questo momento non si possono portare le mani neanche alla bocca e al naso. E poi sei più bella così, prendi le lenti normali” le dice la Balivo che in questo periodo di emergenza Coronavirus continua a ricordare le norme a cui dobbiamo attenerci. “Sì, hai ragione”, risponde dispiaciuta l’ex moglie di Fabrizio Corona.

Un gesto inopportuno e sconsigliato dagli esperti in piena emergenza coronavirus. Il gesto di Nina Moric a Vieni da Me non è passato inosservato sui social. La modella è stata travolta dalle critiche. “Purtroppo ha mandato due brutti messaggi. Si è tolta le lenti a contatto a mani nude e ha continuato a toccarsi la bocca. Tutto quello che stanno dicendo di NON fare” commentano sulla pagina Instagram del programma. Il gossip di oggi è servito.