Non è ancora guarita Bianca Guaccero. Il ritorno in tv della conduttrice di Detto Fatto viene ancora posticipato. La Guaccero, martedì 10 marzo 2020, attraverso i social aveva comunicato ai fan la sua assenza in trasmissione. Dalle ultime notizie sulle sue condizioni di salute, l’attrice ancora non si è ripresa. Bianca deve ancora guarire dalla gastroenterite che l’ha colpita. La data del suo rientro a Detto Fatto è ancora da destinarsi. Scatta il gossip di oggi con una gaffe incredibile.

Detto Fatto non si ferma. A sostituirla in studio ci sarà Elisa D’Ospina, affiancata da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. “Noi proviamo a distrarvi un paio di ore e a strapparvi qualche sorriso. L’appuntamento è come sempre alle 14 su Rai 2”, ha fatto sapere la D’Ospina sui social.

Gossip news – Bianca Guaccero ieri sera ha ringraziato i fan per tutti i messaggi scritti. “Oggi va un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene”, ha dichiarato ai follower. Oggi, mercoledì 11 marzo 2020, Bianca ha comunicato le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. “Vi voglio un mondo di bene! Siete speciali, e sono con voi sempre, sto meglio, la pancia ha smesso di brontolare! Adesso devo riprendere un po’ di forze! Un bacione!

Bianca Guaccero alla fine della frase di commento lascia un post scriptum non troppo adeguato al periodo difficile che stiamo vivendo con il Coronavirus. Ecco cosa ha scritto alla fine del post pubblicato su Instagram. “Ps la foto ovviamente non l’ho fatta adesso! Per la vostra incolumità!”. Forse la conduttrice, parlando di incolumità non si riferiva al Coronavirus, ma a una semplice malattia curabile. Visto le sue condizioni di salute la perdoniamo. Forse non si è resa conto della gaffe, ma il gossip di oggi è ormai partito.