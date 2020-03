Paolo Bonolis Avanti un altro : ecco cosa ha detto il conduttore nella puntata di oggi 10 marzo 2020

L’istrionico Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un altro ne sa una più del diavolo. Tra Bonolis e Barbara D’Urso non scorre buon sangue. Anche se i due conduttori Mediaset hanno fatto pace anni fa invitandola nella sua trasmissione, Barbarella alla fine di Pomeriggio 5 ha continuato a non annunciare il programma televisivo. Nella puntata de l programma tv condotto da Paolo Bonolis coadiuvato da Luca Laurenti, andata in onda oggi, martedì 10 marzo 2020, un concorrente ha dichiarato di considerare Barbara D’Urso come una divinità, tanto da aver scritto una preghiera per lei.

Bonolis e la battuta sulla preghiera scritta dal concorrente sulla diva dei talk show Barbara D’Urso

Bonolis, alla dichiarazione del concorrente, non ha potuto evitare di fare una battuta al riguardo. Peccato che gli è uscita fuori un po’ troppo macabra. Ecco cosa ha detto il conduttore di Avanti un altro: “Ha scritto una preghiera per Barbara D’Urso?? Ma perché, è morta? Lei è completamente fulminato!”.

Luca Laurenti e Bonolis

Come la prenderà la diretta interessata Barbara D’Urso dopo l’ennesimo colpo basso sferrato dal noto conduttore Bonolis? E’ probabile che replicherà pubblicando qualche particolare foto su Instagram. Lo scopriremo presto. Il gossip nel frattempo attende le reazioni dei due pilastri di Mediaset. Qualche pettegolezzo in più, in questo periodo difficile che il nostro Paese sta attraversando, ci vuole.