Maria Elena Boschi fidanzata, il nuovo amore è Giulio Berruti. La deputata e l’attore italiano stanno insieme è ufficiale: Maria Elena ha trovato un nuovo fidanzato

La deputata Maria Elena e Giulio Berruti stanno insieme: è un dato di fatto! La neo coppia sembra essere inseparabile. Non c’è due senza tre. Pizzicati a core a core per l’ennesima volta Maria Elena e Giulio sono una coppia. Nonostante i due piccioncini continuano dichiarare di essere solo amici. Per il gossip i due fanno coppia e stanno insieme.

La coppia è stata avvistata e paparazzata assieme anche al Salone del Mobile. Subito dopo il lockdown la deputata e l’attore sono stati paparazzati nuovamente in quel di Villa Borghese (Roma) insieme ai genitori di lui.

Maria Elena Boschi fidanzata con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi fidanzata con Giulio Berruti: stanno insieme!

Successivamente la coppia è stata pizzicata nuovamente per le vie del centro storico della Capitale per una cena a lume di candela, ma non è finita qua. Prima al Salone del Mobile, poi a Villa Borghese, di seguito la cena romantica conclamata, stavolta paparazzati di nuovo insieme in quel di Fregene.

La coppia in gita in moto, direzione Fregene (località balneare a 30 km da Roma), è stata beccata e paparazzata dai fotografi del settimanale Chi, e lo foto lasciano trapelare particolari a dir poco inequivocabili.

Il gossip non la beve: la deputata e l’attore stanno insieme

Maria Elena e Giulio Berruti lasciano davvero poco all’immaginazione. Negli scatti il feeling fra i due è tangibile, sguardi languidi, sorrisi e poi lui che le sistema il casco se sembra proprio volerla baciare. Dopo questa non è più il caso di parlare di semplice amicizia.

Il gossip non la beve: il salone, il parco, la cena, la gita in moto, la deputata e l’attore stanno insieme. Non sono segnali di una storia d’amore: Maria Elena Boschi fidanzata con Giulio Berruti, non ci sono dubbi.