Gossip, l’adolescenza difficile del sex symbol italiano Giulio Berruti che nessuno avrebbe mai immaginato

Gossip, Giulio Berruti è un giovane attore diventato sex symbol e star delle serie tv di Canale 5. La sua bellissima presenza, il talento e il fisico mozzafiato, tutto fanno immaginare tranne che l’attore sia stato vittima di bullismo durante l’adolescenza. L’infanzia di Giulio Berruti è stata molto difficile a causa del suo carattere timido e del suo aspetto fisico: a detta dell’attore, a 14 anni era troppo magro e basso.

La star italiana di Canale 5, in un lungo post di Instagram, ha deciso di confessare tutto il suo passato, come ne è uscito, e come si comporta quando incontra ancora i bulli che lo tormentavano da ragazzo.

la rivelazione sconcertante di Giulio Berruti

Giulio Berruti, la rivelazione dell’attore lascia tutti senza parole

Giulio Berruti era un adolescente come tutti gli altri. Com’egli stesso afferma, ha avuto un’adolescenza fortunata. Tuttavia, come tutti i ragazzi delle sua età, spesso non si piaceva e questo gli causava non poca insicurezza. Questo lato un po’ introverso di Giulio divenne un punto forte per i bulli che iniziarono a tormentarlo.

Tra i tanti maltrattamenti dei suoi coetanei, l’attore ricorda il più atroce: “A 14 anni, un gruppo di ragazzi decise di gettare me ed il mio motorino dentro un cassonetto dell’ immondizia davanti ad un locale molto frequentato solo per il gusto di umiliarmi. C’era anche una ragazza che all’epoca mi piaceva tantissimo, vide la scena e si mise a ridere con le sue amiche voltandomi le spalle.”. Da qui Giulio Berruti ha deciso di reagire.

La rivincita di Giulio

Questo evento sembra aver acceso una scintilla per Giulio Berruti, il quale si avvicinò alle arti marziali. Col passare degli anni riuscì a pesare 104 chili e a raggiungere l’altezza di 1,92 metri. Ecco come sono cambiate le persone nei suoi confronti: “Non si avvicinava più nessuno, così come oggi“.

Ma la rivincita dell’attore è tutti i giorni, quando ancora incontra quelle persone ceìhe volevano rendergli la vita impossibile: “sento spesso il loro imbarazzo, la loro difficoltà nel sostenere il mio sguardo. Il loro imbarazzo é dato da ció che con il silenzio, la fatica e l’impegno, sono riuscito a costruire per me stesso mentre alcuni di loro ancora no. Non c’è rivincita migliore.“.

L’appello di Giulio: “Una vita senza amore è una vita persa”

Gli anni passano, ma il bullismo continua ad essere una piaga che affligge gran parte gli adolescenti ancora oggi. La frustrazione dei bulli spinge essi a prendersela con chi è più debole, più insicuro, ma Giulio Berruti con questo post vuole spingere tutti i giovani a trovare la forza di reagire, guardando a loro stessi e non ai pregiudizi.

Ecco cosa suggerisce l’attore nel suo post: “concentratevi su voi stessi, non su cosa pensano gli altri di voi […] Imparate a lottare contro il mondo per inseguire i vostri sogni e se sbagliate non giudicatevi, andate avanti, senza rimorsi, perché serve molto coraggio anche solo per provarci”.

Dopo questa bellissima lezione capace di risvegliare gli animi: Giulio Berruti conclude così: “Una vita senza amore, senza scopo, é una vita persa.“