Javier Rojas si è fidanzato, la nuova fiamma è la ballerina Victoria Bollini. Il ballerino di Amici 19 ha trovato una nuova fidanzata

Javier Rojas fidanzato e ha il boom di follower con Tik Tok. Javier Rojas stupisce anche questa volta, non solo ad Amici 19 ma anche fuori. Come ricorderete senz’altro solo pochi giorni prima della finale di Amici aveva lasciato intendere di aver iniziato una storia con la collega Talisa Ravagnani. Ma chi è la fidanzata di Javier Rojas?

Successivamente si è chiuso in quarantena con l’amico e collega Nicolai Gorodiskii e ora Il ballerino di Amici 19 sembra aver trovato una nuova fidanzata, Victoria Bollini. Javier Rojas è un ballerino di danza classica protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Vincitore del circuito danza, del premio della critica e classificatosi secondo solo dietro a Gaia Gozzi.

Javier Rojas fidanzato con Victoria Bollini

Javier Rojas con la nuova fidanzata Victoria Bollini

Ultimamente infatti, lo ritroviamo su Tik Tok in alcuni video in cui è a casa con un’altra ragazza, anche lei ballerina ma non protagonista di Amici 19! Javier stupisce, sorprende, ha una vita piena di amicizie a quanto pare!

Dopo la liason con Nicolai, ad Amici 19, dopo la storia con Solveig Jenselme, e dopo Talisa all’interno del programma, Javier stupisce ulteriormente: vuole avvicinarsi alla professionista Virginia Tomarchio: “Devo combinarci qualcosa”.

Quanto durerà questa nuova storia d’amore?

Ultime parole famose, perchè adesso, nella vita sentimentale di Javier è la volta di Victoria Bollini come conferma la foto scattata in questi giorni. Ora, oltre al bacio tra i due, che sembra condividano la vita domestica, c’è da chiedersi se saranno fuochi di paglia come le precedenti storie?

Intanto gli auguriamo di avere una stupenda storia d’amore!