Jonathan Kashanian, dopo aver lanciato la fake news su Michelle Hunziker, ci riprova con Laura Pausini

“Laura Pausini potrebbe essere incinta…“. Queste sono le parole di Jonathan Kashanian. L’opinionista del talk show Detto Fatto, dopo aver lanciato una fake news riguardo all’ipotetica gravidanza di Michelle Hunziker, non perde tempo per annunciare un’altra dolce attesa. Questa volta la neomamma potrebbe essere la Pausini. Sarà vero? O Jon ha preso l’ennesimo granchio?

Laura Pausini incinta? Il “dettaglio” addosso a Laura libera le interpretazioni

“Non ha smentito…”

Durante la sua consueta Superclassifica Jon, rubrica del talk show Detto Fatto curata da Jonathan Kashanian, l’opinionista ha fatto notare alla conduttrice Bianca Guaccero un dettaglio addosso a Laura Pausini che libera ogni interpretazione. Essendo l’argomento del giorno “i vip che si mostrano senza trucco”, Jon ha citato la star della musica italiana mostrando una foto della cantante struccata, ma radiosa e bellissima. A tal proposito, l’opinionista afferma: “I fan sospettano che Laura Pausini sia così radiosa perché forse è in dolce attesa e lei non è che ha proprio smentito la notizia“. Il cliché sembra essere lo stesso della fake news su Michelle Hunziker. Ci sarà del vero almeno questa volta?

Laura risponde tempestivamente

L’ipotetica neomamma non ha esitato a rispondere togliendo ogni dubbio. Poche ore fa la cantante Laura Pausini ha postato una Instagram Story chiaramente indirizzata a Jonathan Kashanian e a chi come lui. “Nope non sono incinta. La foto è di qualche anno fa, comunque, grazie alla mamma per la pelle e al fatto che non prendo mai sole“. Anche in questo caso Jon non ha avuto fortuna. Forse l’opinionista dovrebbe verificare le sue fonti un po’ più accuratamente.