Venier e Carraro sempre più innamorati, ma cosa è successo con il video che ha pubblicato Nicola su Instagram?

Gossip estate 2020: Mara Venier e Nicola Carraro appartengono alle coppie più affiatate dello spettacolo. Tanti gli anni passati insieme ma loro sono innamorati come il primo giorno anzi di più! Nicola e Mara amano condividere con i loro fan momenti della loro vita quotidiana, di poche ore fa infatti il divertente video realizzato da Venier e Carraro.

Mara sui social si scaglia contro Carraro

Gossip estate 2020: una storia d’amore duratura ha bisogno di tanti ingredienti fra cui lo di humor, e loro lo sanno bene dal momento che nella loro storia non manca di certo. Di poche ore fa il post divertentissimo di Carraro di un video sulla conduttrice di Domenica In. Nel video, rigorosamente a sorpresa, la Venier e alle prese con l’utilizzo della stampella, che nell’ultimo mese è diventata per lei fondamentale visto l’infortunio alla gamba, sotto forma di battipanni.

Dopo essersi resa conto del video postato la Venier ha commentato scrivendo: “Sei un pirlaaaa #bastavideoatradimento”, e dopo lo ha ripostato scherzosamente sul suo profilo scrivendo in didascalia:”Sei un pirla! #stampellata #amopulire #maritobirichino”.