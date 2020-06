Domenica turbolenta per la padrona di casa di Domenica In che ha risposto ad un doppio attacco in diretta.

Mara Venier al comando di Domenica In nonostante il gesso non perde mai il sorriso. Dopo la commozione di gioia per il collegamento con Eleonora Daniele è il turno di De Martino. L’ex di Belen Rodriguez è ospite della trasmissione in collegamento da Napoli per promuovere l’attesissima puntata di Made In sud di lunedì 15 Giugno. Durante il collegamento però qualcosa non va come dovrebbe.

Mara Venier su De Martino:”Che str**zo che sei! Licenziatemi, licenziatemi così rimango a casa”.

Domenica In News – Durante il collegamento di De Martino con Mara Venier, il conduttore, rivolgendosi alla padrona di casa dice: “Se mi venivi a trovare qua dovevamo stare distanti, per il distanziamento sociale. Invece la sagoma la posso abbracciare e tenerla vicina. Devi venire a trovarmi, sai che mi porti bene“. Subito dopo De Martino ha mostrato alle telecamere il piede ingessato (per finta ovviamente) ironizzando così sul brutto incidente avuto dalla conduttrice di Domenica In. Non appena quest’ultima si è accorta della gag montata dal suo ospite senza peli sulla lingua ha esclamato:”Che str**zo che sei! Licenziatemi, licenziatemi così rimango a casa”. La padrona di casa ha poi colto l’occasione per togliersi una sassolino dalla scarpa o dal gesso se vogliamo…

Mara Venier tuona a Domenica In:” “Questa è l’ironia che mi piace, non l’ironia becera di altri”.

Domenica In News – Prendendo la palla al balzo dopo la gag di De Martino, Mara Venier decide di liberarsi e risponde agli attacchi subiti ad UnoMattina in Famiglia. Già prima della diretta la conduttrice Rai aveva risposto per le rime ad Ippoliti e Timperi su Instagram. Sembrerebbe che i due abbiano sostenuto che il successo di Domenica In sia dovuto prettamente al gesso della Venier. Infastidita ed inquieta da tale dichiarazione ma soprattutto non soddisfatta della replica via web Mara decide di “spifferare” tutto in diretta e tuona contro i conduttori di UnoMattina in Famiglia dichiarando e spiegando la sua affermazione sull’ironia:”Mi riferisco a chi sta dicendo che il programma fa successo e ascolti per via del mio gesso. Domenica In è un programma di successo per il lavoro che viene fatto, per la squadra che mi accompagna, per gli autori”.