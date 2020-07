Muore la collega di Lorella Cuccarini Galyn Gorg. La conduttrice “più amata della TV” ricorda la ballerina di Fantastico

Chi si ricorda di Galyn Gorg? Insieme a Lorella Cuccarini partecipò come danzatrice alla sesta edizione dello storico varietà Fantastico. Oggi la ballerina è morta nel giorno del suo 56esimo compleanno in circostanze non ancora rese note. A ricordarla sono principalmente il coreografo Steve Lachance.

Lorella Cuccarini e il ricordo della collega

Molti ricordano la danzatrice, attrice e showgirl statunitense Galyn Gorg. A dare la notizia del decesso è Steve Lachance sul suo profilo Instagram condividendo una sua foto in una posa di danza nel mezzo del deserto con queste parole: “Ti ricorderò così! Dancing with the angels! R. I. P. Galyn Gorge”.

Alla notizia della morte della ballerina reagisce sui social anche Lorella Cuccarini, sua collega durante Fantastico 6. “Non ci posso ancora credere. Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta. Ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin”.

Non solo danza nella carriera di Galyn.

La ballerina statunitense, oltre alla sesta edizione del varietà Fantastico (che potrebbe essere rispolverato quest’anno con la conduzione proprio della Cuccarini e Baudo), vanta molte altre esperienze di successo come attrice. Ha lavorato in film e telefilm come Storie incredibili, I segreti di Twin Peaks, Willy, il principe di Bel Air, Xena – Principessa guerriera, Crossing Jordan, CSI: Miami e Lost. Oltre alla recitazione, Galin Gorg lavorava anche come location manager. Ma non è tutto! Ha dimostrato un grande impegno in ambito sociale e umanitario collaborando con UNICEF. Riposi in pace.