Rai 1 saluta Mara Venier mandando in onda “Il Meglio Di Domenica In”, la conduttrice passerà la palla al collega Carlo Conti

Domenica In è finita. L’ultima puntata che i telespettatori sicuramente avrebbero voluto posticipata è andata in onda domenica scorsa, 28 giugno. Ma domani, 5 luglio, i telespettatori potranno salutare l’amata padrona di casa Mara Venier durante una puntata speciale: “Il Meglio Di Domenica In“, in onda dalle ore 14:00. L’episodio che raccoglierà le più belle interviste del salotto domenicale di Rai 1 andrà avanti per due ore. Dopodiché, ad occupare il posto di Mara, ci sarà Carlo Conti.

Lo show della Venier purtroppo è giunto a termine e, come di consuetudine, l’estate televisiva Rai sarà caratterizzata dalle repliche dei più amati programmi TV. Vediamo cosa prevede il palinsesto Rai per la stagione estiva.

Con Il Cuore – Nel Nome di Francesco in onda domenica pomeriggio

Dopo Il Meglio Di Domenica In, andrà in onda un altro lrogratanto amato dal pubblico Rai. Si tratta di Con Il Cuore – Nel Nome Di Francesco, condotto da Carlo Conti e Gianni Morandi, spettacolo benefico andato in onda da Assisi in prima serata su Rai1 qualche settimana fa. La replica sarà trasmessa dalle ore 16:00 fino alle ore 18:45. La trasmissione di Conti sostituirà quindi Il Meglio Di Da Noi… A Ruota Libera, di Francesca Fialdini.

Il pomeriggio estivo di Rai 1 di domenica 5 luglio

Domani, domenica 5 luglio, il fedele pubblico Rai assisterà quindi alla puntata speciale Il Meglio Di Domenica In, in cui saluterà Mara Venier, la quale aveva annunciato che la prossima stagione del talk show potrebbe segnare il suo addio alle scene. Seguirà lo spettacolo di Carlo Conti e Gianni Morandi. Esso, dopo le 18:45, lascerà il posto al game show estivo Reazione A Catena. Quindi, viste le incerte previsioni meteo, chi non potrà recarsi al mare non avrà certo come annoiarsi.