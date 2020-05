Buon compleanno Levante! La stella del PoP oggi compie 33 anni

La cantautrice Levante stella del pop rock oggi festeggia il compleanno per i 33 anni

Levante compleanno 2020 – Nascita: 23 maggio 1987 (età 33 anni) compiuti oggi. Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, la cantautrice e scrittrice siciliana festeggia il suo compleanno. Happy Birthday Claudia! Anche per la cantautrice siciliana Levante, compleanno in casa in compagnia dei followers. Il suo profilo Instagram, che conta oltre 800mila follower, oggi è stato invaso da messaggi di auguri di buon compleanno per i 33 anni della nuova stella del pop rock. Il ringraziamento della cantautrice arriva immediatamente con una foto che la ritrae in tutta la sua vitalità mentre “abbraccia” un mazzo di fiori.

“Grazie infinite per tutti gli auguri fino a qui. È un giorno che mi vede sempre in bilico tra mille cose ma ogni anno sento di avere un superpotere in più. Ho fatto due cose al momento: Ho ballato con i fiori e ho ricambiato le vostre parole d’amore. Viva la vita.”

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, oltre ad essere una cantautrice di successo, è anche una scrittrice e, durante la quarantena, si è rivelata anche come pittrice. La cantautrice ha un enorme amore e talento per l’arte nel vero senso della parola. Durante la quarantena, oltre a ritrarsi spesso in compagnia del suo amato pianoforte verticale e della sua chitarra elettrica.

Ha postato spesso delle foto di molti autoritratti che lei stessa ha “battezzato”: “tutte le mie mille me”. In effetti, Levante si è rivelata essere un’artista poliedrica, che ama abbraccaire tutte le possibili sfaccettature dell’arte.

L’infinità creatività di Claudia Lagona Tikibombom home version: “un sogno rimasto nel cassetto”…o nell’armadio?

Durante la quarantena, Leavante ha anche registrato una versione acustica del brano portato a Sanremo “tikibombom“. E lei stessa ha confermato che ha registrato il brano dentro un armadio. Tuttavia, con un video messaggio Facebook, rivela che il brano era nato in versione acustica e solo in seguito fu presa la decisione di “Aggredirla con una produzione più energica”.

Ma come afferma Leavante: “Era rimasto nel cassetto il desiderio di creare una versione più intima. Ma non credevo così tanto intima! Perchè l’ho registrata dentro l’armadio! Trovando mi in quarantena ho dovuto approfittare dei mezzi che avevo e l’armadio era l’unico luogo in cui potevo attutire i suoni esterni. Ma è una versione che amo molto perchè è la versione in cui la canto sempre a casa. L’abbiamo creata da remoto grazie ad Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo”.

Che dire davanti a tanto talento? Non resta che augurare che la sua carriera brilante continui così.