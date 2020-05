L’ex Marito di Monica Bellucci, l’attore Vincent Cassel ha avcuto un incidente grave in moto: il volto è tumefatto e ha riportato ferite alla testa

Il famoso attore francese Vincent Cassel mentre si trovava sulla sua moto, è stato vittima di un brutto incidente stradale. L’ex marito di Monica Bellucci si trovava in una cittadina della Francia del Sud, nel comune di Arbonne. Mentre guidava la sua moto, avviene il rovinoso impatto col suolo. Non si sa se Vincent Cassel abbia perso il controllo della sua moto, se sia stato investito o se abbia incontrato un’ostacolo sulla carreggiata.

L’attore ha riportato numerosi ematomi sul volto e ferite alla testa. Il famoso attore di Ocean’s Eleven è stato soccorso subito e trasferito d’urgenza al policlinico di Biarritz.

Vincent Cassel incidente in moto grave, l’attore riporta ferite plurime al volto

Fortunatamente le ferite non sono gravi: gli ematomi sono stati curati, ma la ferita alla testa ha necessitato di alcuni punti di sutura. Vincent Cassel è fuori pericolo, ad annunciarlo è lui stesso su Instagram. Con un video messaggio in più lingue, l’attore si mostra molto provato,con numerose fasciature alla testa, dei cerotti nei pressi della spalla sinistra e un livido all’occhio destro. Ma Vincent Cassel rassicura i suoi fan così: “Tutto bene. Sono vivo, grazie”.

Vincent si trova a casa. La moglie si prende cura di lui

L’attore, come si evince dal video messaggio di Instagram, è stato dimesso dall’ospedale. Adesso Vincent si trova a casa nel sud-ovest della Francia. A prendersi cura di lui c’è sua moglie, la modella italo-francese Tina Kunakey. Ad allietare le giornate del convalescente Vincet Cassel c’è anche la piccola Amazonie, la bambina avuta da Tina Kunakey che ha da poco compiuto un anno.

Come si dice in questi casi, tutto bene quel che finisce bene, non resta che augurare a Vincent una pronta guarigione.