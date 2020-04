Iannone e Ollia Tzarina: gli indizi concreti per un gossip con prove che il centauro italiano la segue

Iannone e Cristina Buccino nessun gossip e nessuna Love story in atto tra il centauro dell’Aprilia e l’influencer calabrese. Si continua a parlare di Andrea Iannone e Cristina Buccino che stanno passando la quarantena a casa del motociclista del Team di Fausto Gresini. Una notizia tutt’altro che attendibile. Iannone e Cristina Buccino non stanno insieme.

Iannone e Buccino? Una Fake news, nessun indizio per un gossip vero

Un’insalata con uova, pomodorini e olive, è un piatto gustoso e sano, sì, ma non è gossip, è una fake news su Iannone e Buccino. La notizia di gossip, di una relazione fra Andrea Iannone e Cristina Buccino, data qualche giorno fa, non da noi, è risultata essere infondata.

Ai due sarebbe stata imputata una relazione, basandosi, esclusivamente su coincidenze, messaggi criptati, infondati, sfondi di muro bianco e parquet in rovere a terra. Foto simili e viaggi in Svizzera, frutto solo di una fervida immaginazione.

Ollia Tzarina e Andrea Iannone

Andrea Iannone e Cristina Buccino non stanno insieme, lei è a Londra!

Iannone e Buccino non stanno insieme, e non stanno trascorrendo neanche il lockdown nella stessa casa, ma separati da mila Km. Anche perchè, alla luce dei fatti emersi, non avrebbero nessuna ragione per passarla assieme, anche visto e considerato che Cristina Buccino attualmente si trova a Londra.

Dopo Giulia De Lellis, Andrea pensa a Ollia Tzarina?

Andrea e Ollia Tzarina, c’è la prova che il centauro dell’Aprilia Racing Team la segue da molto vicino… a ruota!! Attualmente, la designer di moda Ollia, si trova in Provenza sulla Costa Azurra, Cannes, in Francia. Sarà lei la futura fidanzata di Andrea?

Nel frattempo, la Tzarina scrive: HAPPY GIRLS ARE THE PRETTIEST!!!! And i am flying night xx… Una fonte vicina alla stilista di moda, ci riferisce, che l’imprenditrice, si sposta in aereo e solo di notte. Andrea Iannone è single, solo, e se son rose fioriranno…