Angelica Preziosi e Raffaello Mazzoni dopo “La Pupa e il Secchione e viceversa” si sentono ancora

Cosa assai curiosa è accaduta ad Angelica e Mazzoni, dopo l’esperienza televisiva a La Pupa e il Secchione e Viceversa, si sentono ancora. La Pupa torna a parlare del rapporto con il “Conte” Raffaello Mazzoni, che con la sua simpatia ha catturato l’attenzione del pubblico, nella trasmissione condotta da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani. Il secchione si è preso una bella sbandata per la sua Pupa e i fan si sono appassionati di questa “coppia”.

Già durante il programma Angelica e Mazzoni sono stati al centro di molti gossip. Amicizia o qualcosa di più? A questa domanda non vi è stata mai data risposta. Oggi, a distanza di tempo, i fan di Angelica, ancora sperano che scocchi la scintilla dell’amore. Dei due fino ad oggi non si era più saputo nulla.

La “pupa” decide di pubblicare, sul suo profilo Instagram, un post per aggiornare e rispondere ai suoi fan. Si tratta di un video con il “Conte”, dove è lui a parlare della loro esperienza, di come avevano legato e di come lui l’abbia trattata da “Principessa”, regalandole addirittura un braccialetto in pegno del loro rapporto.

Angelica Preziosi e Raffaello Mazzoni

L’amicizia “equivoca” tra Mazzoni e Angelica

Quel dono è stato per lui di grande valore, visto che era un regalo di Laurea. Lei scrive sotto al post: “In tanti mi avete chiesto se sento ancora il conte Mazzoni, certo che sì. E’ una persona fantastica ed è un vero amico e il bracciale ovviamente lo tengo con me a casa”. Anche Mazzoni pubblica una foto che li vede insieme e scrive: “Perché spesso per arrivare ad una degna soluzione per un problema bisogna provare a cambiare prospettiva ed è lì che l’essenziale è invisibile agli occhi poco allenati… Un abbraccio!!!”.

Cosa c’è tra Angelica e Mazzoni? Al momento si tratta di una grande amicizia, ma i fan che adorano la “coppia” sognano che il loro rapporto si trasformi presto in qualcosa di più importante.

La Pupa Angelica Preziosi rivela il suo sogno

La pupa Angelica Preziosi oggi è tornata a vivere nella città eterna. Non è ancora ben chiaro se sia single o fidanzata. Sbirciando il suo profilo Instagram la sua vita privata rimane ancora tabù. Angelica ha un sogno.

Per quanto riguarda la sfera professionale il suo desiderio è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo come conduttrice. Intanto Mazzoni non demorde e il corteggiamento continua! Angelica Preziosi e Raffaello Mazzoni solo una favola vista tv?