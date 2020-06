I Damellis in barca: prova costume per Giulia De Lellis a Ponza

I Damellis in barca: prova costume per Giulia De Lellis

Giulia e Andrea a Ponza postano le foto della gita al mare. Prova costume per Giulia De Lellis in barca. I Damellis, la coppia più in voga dell’estate belli e innamorati non perdono occasione per condividere la loro storia quotidiana con i fan. Il loro amore nato nel daiting “Uomini e Donne”e andato in frantumi per i tradimenti del Dj nei confronti dell’influecer è risbocciato durante la quarantena ed ora sono più felici che mai.

Inseparabili e innamorati tra sorrisi mare e sole la coppia posta su Instagram alcuni scatti della prima uscita in mare di quest’estate 2020 fuori dalla norma. La stessa influecer per definire la sua storia d’amore con il Dj in un didascalia delle foto in barca scrive: “La storia più incredibile che conosco”.

I Damellis a Ponza, Giulia De Lellis e Damante uscita in barca con novità

L’influencer De Lellis qualche settimana fa è stata al centro del gossip per il messaggio postato sui social di inizio dieta a causa di qualche chiletto preso in lockdown. Ieri pubblica le foto della prima uscita in barca a Ponza e mostra il suo fisico. Merito della dieta? Difficile rispondere a questa domanda, ma di sicuro la prova costume l’ha superata.

Andrea Damante annuncia il ritorno alla musica: “È arrivata una bellissima notizia…”

Mentre Giulia De Lellis non si è mai fermata durante il lockdown partecipando anche alla Pillow Challenge, il Dj veronese ha dovuto sospendere la sua attività. Poche ore fa però, lo stesso ha voluto condividere con i fan la sua gioia: “È arrivata una bellissima notizia, prima di quello che io pensavo, si ritorna a suonare a luglio e i dettagli tra qualche giorno. Non li dico per scaramanzia però carichi, carichissimi”.

Giulia e Andrea: fiori d’arancio all’orizzonte

Mentre tutti i gossip sono concentrati sul futuro matrimonio della coppia Giulia e Andrea, i due si cimentano in una prova altrettanto pericolosa… Il Dj posta su Instagram uno scatto del passaggio attraverso le rocce con il gommone e scrive: “Operazione pericolosissima”. Nel frattempo la sua dolce metà fa la prova costume, i risultati li possiamo vedere nella foto sottostante.

Prova costume, Giulia De Lellis a Ponza