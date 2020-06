Anticipazioni Sanremo 2021: confermato l’Amadeus e Fiorello bis

Dopo il grande successo della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello replicano la conduzione per la prossima edizione. Sanremo 2021 anticipazioni Amadeus e Fiorello sono ufficialmente i conduttori della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Il duo, che durante la scorsa edizione del Festival era stato ribattezzato “gli Amarello” torna a colpire ancora. Squadra che vince non si cambia, è proprio il caso di dirlo.

Il primo Festival di Sanremo nell’epoca post Covid-19

“Probabilmente sarà il primo momento di aggregazione dopo un inverno senza pubblico in studio, senza forse poter andare al cinema, senza concerti, senza teatro… e quindi il prossimo Sanremo sarà un momento di aggregazione dell’Italia intera. Quindi dire di no mi sembrava scorretto…” afferma Amadeus a proposito della proposta di condurre nuovamente il Festival di Sanremo nello scenario post Covid-19.

Non un secondo Sanremo, ma un primo. Il primo dopo questa emergenza che ha coinvolto il mondo intero ed è stato proprio questo a far convincere ulteriormente il conduttore a replicare. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Fiorello che scherzando sui social definisce Amadeus uno “stalker” e minaccia un successivo ritiro dalle scene. L’emergenza ha addirittura messo a rischio la possibilità di fare o meno il Festival, che potrebbe addirittura slittare. Ma in un modo o nell’altro si farà, cercando di adottare tutte le misure di sicurezza e distanziamento sociale necessarie.

Anticipazioni Sanremo 2021: al via i primi progetti per la nuova scenografia per il duo Fiorello e Amadeus

Come annunciato da un post Instagram di Lucio Presta, manager televisivo e agente di Amadeus, sono già in corso i lavori per pensare a una scenografia per la 71esima edizione del Festival.

Il post infatti ritrae il conduttore insieme allo scenografo Gaetano Castelli e al regista Stefano Vicario, dovutamente distanziati e muniti di mascherina, intenti a progettare sull’onda del Covid-19 una situazione che garantisca sicurezza e distanziamento sociale anche tra il pubblico. Infatti è ancora incerta la location, che potrebbe essere diversa dal consueto palco dell’Ariston.