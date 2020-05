La produzione del «Grande Fratello Vip 5» sembra aver in mente i nomi di alcuni concorrenti tra loro anche Cristina Buccino?

Grande Fratello Vip – Come riportato nelle notizie precedenti, la produzione di Canale 5 sta già lavorando per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5 che andrà in onda il prossimo settembre con due appuntamenti settimanali. Riconfermato è il conduttore Alfonso Signorini, Pupo sarà nuovamente opinionista, ma si sta pensando anche ad un’eventuale sostituta di Wanda Nara.

La candidata ideale al ruolo di opinionista accanto a Pupo sembra essere l’ex concorrente Adriana Volpe, la quale sarebbe molto felice di occupare il posto, ma a riguardo si attendono ancora conferme. Invece, cosa si sa a proposito dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip?

La prima concorrente del Grande Fratello Vip: Cristina Buccino?

Cristina Buccino nel cast del «Grande Fratello Vip 5»?

Stando all’indiscrezione sfuggita al giornalista Alberto Dandolo, per il settimanale Oggi, una possibile concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe essere l’influencer Cristina Buccino. La showgirl dopo un periodo di pausa televisiva in seguito all’esperienza de L’Isola dei Famosi, è tornata a dar voce al gossip.

Pare che l’ex modella sia stata “beccata” a flirtare con l’ex fidanzato di Giulia de Lellis, Andrea Iannone. Tuttavia, la notizia è stata subito smentita dai diretti interessati. Pertanto, le indiscrezioni si spostano sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello.

Chi è Cristina Buccino?

Cristina Buccino è una influencer, modella e showgirl calabrese. Dopo il liceo comincia a lavorare come modella per alcune riviste. Successivamente si lancia nel mondo della televisione. Esordisce su Rai 1 con il gameshow di Pupo: Tutto per Tutto, nel 2006, per poi passare a Artù, su Rai 2, l’anno seguente. Dopo approda a Veline, dove Cristina Buccino riesce ad arrivare in finale, per poi passare a L’Eredità: gameshow in cui Cristina partecipa in veste di Professoressa.

A consolidare la carriere di Cristina Buccino è la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Questa esperienza porta la showgirl ad abbandonare la carriera televisiva per dedicarsi solo all’attività di influencer, come lei stessa dichiara: “troppe cicatrici e pelle rovinata…la carriera sui social è più stimolante e creativa.”.

Tuttavia, stando alle dichiarazioni di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi: “la Buccino sta smuovendo mari e monti perchè vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip“. A cosa si deve il ripensamento di Cristina? Sarà davvero concorrente del reality più famoso di Canale 5? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.