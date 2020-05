Eva Grimaldi e Imma Battaglia ospiti a Chi magazine ricordano il primo anniversario di Unione Civile in quarantena

Eva Grimaldi e Imma Battaglia ospiti a #CasaChi, l’appuntamento quotidiano in diretta Instagram del magazine Chi. Oggi 14 maggio 2020 Eva Grimaldi e la moglie Imma invitate dal magazine nel format online, la giornalista Azzurra Della Penna dà il benvenuto alla coppia Eva e Imma. Le due, vicine al loro primo anniversario per l’Unione Civile, ricordano l’evento che si è svolto lo scorso 19 Maggio 2019, nel resort a Labico (alle porte di Roma).

Inevitabile è stato il ricordo per la festa organizzata dal Wedding Planner (ex Pechino Express 2020) Enzo Miccio, in cui la stessa giornalista è stata invitata per raccontare in esclusiva per Chi il matrimonio dell’anno. La prima tra due donne-personaggi pubblici, officiata con partecipazione dalla Senatrice Monica Cirinnà e alla presenza di tanti amici e volti noti del cinema e della Televisione.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia ricordano il primo anniversario di matrimonio in quarantena

Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia: primo anniversario in lockdown

Alla domanda della giornalista su come avrebbero festeggiato questo primo anniversario di nozze, se non fossimo stati tutti in quarantena, Eva Grimaldi e Imma hanno risposto all’unisono. Entrambi hanno palesato il desiderio comune di riprendere quel festeggiamento memorabile, per allargarlo ancor di più coinvolgendo anche le tante amiche drag queen che le circondano.

Un grande party che avrebbe dato spazio a tutta la voglia che la coppia ha di tornare a vivere uscire e festeggiare ogni giorno che viene in tutta la sua bellezza.

L’amore travolgente di Eva e Imma

Nel confronto in diretta, Imma ha poi raccontato quanto sia stato grande l’amore che Eva Grimaldi sin da subito le ha donato tanto da travolgerla e farsi trasportare. Proprio lei che con il suo forte raziocinio (riferita a Imma) ha sempre vissuto le cose della vita in modo più distaccato rispetto alla nota attrice veronese.