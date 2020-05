Cristina Buccino e Iannone la rivelazione della influencer riaccende il gossip sul flirt

Come ricorderete senz’altro come un fulmine a cielo sereno era spuntata la notizia di gossip sulla relazione tra il centauro italiano Andrea e Cristina Buccino. Alcuni blog e non solo, il 24 Aprile 2020, avevano lanciato la notizia e sostenendo a spada tratta che Cristina Buccino stava passando la quarantena insieme Iannone nella casa di Lugano (Svizzera). Uscirono fuori paragoni bizzarri a dir poco: un muro bianco e un parquet simili e gridarono ai 4 venti il gossip sulla relazione

Spulciando nei loro profili social e quant’altro, risultava che l’influencer non era affatto insieme al centauro di Vasto dell’Aprilia Racing del Team di Fausto Gresini. Ebbene la Buccino nn una diretta Instagram con Vanity Fair svela la verità sul gossip con Iannone. Andiamo a vedere di cosa ha dichiarato sulla relazione.

Iannone e Cristina Buccino ecco la verità sul gossip

Iannone e Cristina Buccino

Cristina e Iannone la rivelazione: “In questi casi non c’è da rispondere mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”.