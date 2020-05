Adriana Volpe possibile opinionista del Grande Fratello Vip 5?

La conduttrice televisiva Adriana Volpe, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto di sé, soprattutto a proposito dell’esperienza vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tutti ricordano che la conduttrice è stata costretta ad abbandonare la casa del GFVip a causa di un grave lutto in famiglia: la perdita del suocero. Come se non bastasse, Adriana Volpe ha dovuto soffrire anche il rapporto distante con la figlia Giselle.

Durante l’intervista a Live – Non è la D’Urso, l’ex concorrente del GFVIP ha espresso il suo dolore nel non poter riabbracciare la figlia dopo 70 giorni di lontananza, trovandosi costretta rispettare il protocollo di sicurezza anti Covid-19. Adesso, superato il dolore, Adriana Volpe a calcare di nuovo le scene. Quali saranno i suoi prossimi progetti?

L’esperienza al Grande Fratello VIP

Adriana Volpe opinionista al Grande Fratello Vip 5?

Adriana Volpe, durante un’intervista per Superguidatv, ha dichiarato quanto sia stata positiva per lei l’esperienza del Grande Fratello Vip. Secondo la conduttrice, il reality le ha dato la possibilità di essere sé stessa al cento per cento, a differenza di Pechino Express.

Come afferma Adriana Volpe: “Pechino Express è un reality molto incentrato sulla gara e ci che vede il pubblico è sempre frutto del montaggio che gli autori decidono”. E ancora “Il Grande Fratello ha rappresentato per me un cambiamento sia personale che professionale. Ogni angolo della propria personalità emerge. E’ stato bellissimo aver avuto l’occasione di mostrarmi esattamente come sono”.

La paura iniziale: “stavo per scappare” e il comportamento inaspettato del marito

Adriana Volpe, inizialmente non avrebbe mai pensato di resiste dentro la casa del GFVip: “Se pensi che prima di entrare nella casa la produzione ci ha chiusi in hotel completamente soli, senza telefono, televisione e contatti con l’esterno per 24 ore, immaginerai quanti pensieri si siano affollati nella mia mente; ho anche pensato di scappare a gambe levate, ma poi la determinazione ha avuto la meglio”.

“Roberto ha ammesso di aver avuto attacchi di gelosia e la cosa mi ha parecchio sorpresa.”

Adriana Volpe, inoltre, ha espresso la sua sorpresa nel notare la reazione del marito durante la sua partecipazione al reality. La conduttrice si è quasi sentita offesa nel notare le gelosia del marito nonostante la sua trasparenza e il suo comportamento integerrimo: “Roberto ha ammesso di aver avuto attacchi di gelosia e la cosa mi ha parecchio sorpresa, perché avendo vissuto lontani in due città diverse per 14 anni, la gelosia ed un certo tipo di esternazioni, non sono mai state di casa”.

I progetti di Adriana Volpe tra Tv8 e Canale 5 Grande Fratello Vip 5

Continuando a conservare nel cuore l’esperienza del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è pronta ad andare avanti con la sua carriera televisiva. La conduttrice ha anticipato a Superguidatv il suo prossimo progetto per Tv8. Per adesso ha solo detto che andrà in onda dal lunedì al venerdì e sarà incentrato sull’informazione, l’intrattenimento e le storie di vita. Ciò che la rende più felice è la sinergia che si è creata con i suoi collaboratori e in particolare con Alessio Viola.

“Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto”

Ma la notizia che fa drizzare le orecchie ai fan è la possibilità di rivedere la Volpe sul palco del Grande Fratello, anch’esso pronto a ripartire. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni, c’è ancora un posto vacante tra gli opinionisti accanto a Pupo. Adriana non ha negato il suo desiderio di ricoprire questo posto: “Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”.

Il desiderio di Adriana Volpe sarà ascoltato dal conduttore televisivo e direttore di Chi Alfonso Signorini? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti e le novità del reality show ( nel frattempo guarda le anticipazioni de…) Grande Fratello Vip 5.