Notizie Gossip, Roma 7 luglio 2020: Conte e Olivia al Gargano. Giuseppe Conte dopo gli ultimi mesi di estremo lavoro, si concede un week-end di relax insieme alla fidanzata Olivia. La coppia sceglie di trascorrere il fine settimana in Puglia nel Gargano facendo una sosta a San Giovanni Rotondo dove il Premier ha la famiglia e poi direzione Manfredonia dove decidono di fermarsi per la cena al Porto Turistico di Marina del Gargano al ristorante Seashell.

La coppia durante la cena si è prestata anche alla foto di rito con i ristoratori che quest’ultimi hanno immediatamente condiviso sui social. Foto rigorosamente in mascherina!!!

A cena a Marina del Gargano il premier insieme alla sua compagna Olivia Paladino, 15 anni in meno del premier, non riesce a dir di no ai ristoratori i quali chiedono al foto di rito insieme al premier. Foto in cui appare anche la compagna ovviamente subito postata dal richiedente.

Dalla semplice richiesta di uno scatto però, almeno da quanto pubblicato nella pagina Instagram del ristoratore, il Premier si è prestato ad un vero e proprio book fotografico concedendo al titolari del locale sette scatti per testimoniare la sua presenza presso il ristorante.

Sconvolgente la naturalezza ed il sorriso, celato dalla mascherina ma individuabile dall’espressione degli occhi, con i quali il Premier accontenta tutti.