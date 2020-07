E’ Appena iniziata la settima edizione del reality più atteso dell’estate Temptation Island 2020 e già ha mietuto le prime vittime

Valeria e Ciavy si sono lasciati? Giovedì 9 luglio la seconda puntata del reality che già durante il primo appuntamento non ha fatto mancare certo i colpi di scena. Tutte le coppie ad esclusione di quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno in qualche modo sollevato rumors e pettegolezzi su di loro. In particolar modo l’attenzione è finita sulla coppia formata da Valeria e Ciavy.

Insieme da quattro anni, 27 anni lei e 35 lui già prima dell’ingresso nel reality vivevano una storia altalenante fatta di incomprensioni e tradimenti. La scelta di partecipare al programma partita da lei per mettere alla prova il loro rapporto e sempre da parte di lei arriva il gesto che mette la parola fine alla loro relazione.

Temptation Island7 Valeria finito l’amore con Ciavy bacia Alessandro Basciano

Secondo i pettegolezzi del portale presa dalla passione Valeria, fidanzata di Ciavy, avrebbe baciato Alessandro Basciano ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Questo gesto passionale avrebbe poi portato la coppia in questione ha lasciarsi sotto gli occhi del conduttore Filippo Bisciglia ed a lasciare con largo anticipo il resort Is Morus Relais dove sono ancora in atto le riprese del programma.

Valeria e Ciavy si sono davvero lasciati oppure ,come molte coppie prima di loro, si sono lasciati sotto gli occhi indiscreti delle telecamere per poi concedersi un’altra possibilità? Per rispondere a questa domanda dovremmo aspettare intanto da non perdere l’appuntamento con la seconda puntata del reality delle tentazioni dove sicuramente continueremo a vederne delle belle!!!