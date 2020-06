Giuseppe Zeno, Margareth Madé incinta, genitori per la seconda volta

Giuseppe Zeno annuncia la seconda gravidanza: Margareth Madé incinta. Il famoso attore Giuseppe Zeno, sposato con l’attrice Margareth Madé, con un post Instagram ha annunciato che diventerà padre per la seconda volta. La coppia ha già una figlia di tre anni di nome Angelica, sicuramente felicissima per l’arrivo del fratellino o sorellina.

“Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?”. Con queste parole Giuseppe Zeno esprime la sua gioia nel mostrare la foto della moglie con il pancione bene in vista. La stessa foto appare sul profilo di Margareth Madé, la quale da il benvenuto al mese di giugno con la bellissima notizia.

Margareth Madé incinta, Giuseppe Zeno tra successo e amore

Giuseppe Zeno è un attore napoletano. Noto per aver ricoperto il ruolo di Santi Fortebracci ne L’onore e il rispetto. Ma ha che recitato in fil importanti come Gente di Mare, Incantesimo, Il Paradiso delle Signore, Baciato dal sole, Squadra Antimafia e Il clan dei camorristi. Margareth Madé, pseudonimo di Margareth Tamara Maccarrone, ha recitato nella miniserie TV La mia casa è piena di specchi, Il Commissario Montalbano, E fuori nevica.

Ma il ruolo che l’ha resa famosa è quello di Mannina Scalia in Baarìa, capolavoro di Giuseppe Tornatore, per il quale ha ottenuto una Nominafion Speciale come “Promessa dell’anno 2009” del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci), insieme al coprotagonista Francesco Scianna. Oggi è madre di “quasi” due bambini insieme a Giuseppe Zeno e, come afferma l’attore: “è una donna con dei sani principi e valori, che sono poi anche i miei”.

“Margareth mi ha folgorato”

Giuseppe Zeno, durate un’intervista a Domenica In, ha raccontato come ha conosciuto Margareth Madé. “Ci siamo conosciuti a casa di un amico comune e sono rimasto folgorato. Ci siamo sposati in piazza Duomo a Siracusa. Lei è di là, della provincia di Siracusa. Poi parte la divertente gaffe dell’attore: Mi ha colpito fisicamente, non artisticamente”, dice Giuseppe, ma poi si corregge: “No, anche artisticamente”.

Dopo averci riso su continua: “Io ho assistito al parto, all’inizio non ti rendi conto che la tua vita stia cambiando, te ne accorgi dopo qualche mese”. Oggi il neo papà arriverà un po’ più preparato, ma più felice che mai insomma Margareth e a Angelica, pronti ad accogliere il secondo (o la seconda) arrivato.