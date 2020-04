Ultime notizie terzo figlio Alvaro Morata e Alice Campello genitori: sarà un maschio

Alice Campello e Alvaro Morata svelano il sesso del terzo figlio. La coppia ha già due bambini. La famiglia è pronta ad accogliere un nuovo membro. Il nucleo familiare si allarga per il quinto arrivato, ovvero il terzo figlio della solida coppia che si è unita in matrimonio pochi anni fa. Sarà un altro maschio e non una femmina come avrebbero desiderato. Ad annunciare la notizia sono stati i futuri genitori tris pubblicando una foto che ritrae i quattro componenti sorridenti davanti al pancino scoperto della futura mamma tris.

“Un altro maschietto. E continua la ricerca della piccola principessa, con i tre moschettieri. Siamo molto felici!” è la didascalia alla foto. Nello scatto i due bambini di Morata e Alice toccano il pancino della loro mamma che sorride felice insieme al marito. L’immagine rappresenta un momento bellissimo che dimostra l’affiatamento della famiglia che si trova in quarantena, in questo momento difficile che sta attraversando il nostro Paese.

Anche Alvaro Morata annuncia ai suoi fan la lieta notizia sulla sua pagina Instagram mostrando la stessa foto e ammette: “Mi sarebbe piaciuto avere la nostra prima bimba, ma sono entusiasta anche di avere un altro maschio. Ce ne manca solo un altro per formare una squadra di football sala”. A commentare lo scatto molti personaggi vip tra cui Chiara Ferragni, Cristina Marino e Beatrice Valli prossime al parto, la moglie di Di Vaio Eleonora Brunacci, Alena Seredova, Melita Toliolo, Simona Ventura, Michela Quattrociocche. Tanti i messaggi di auguri ai futuri genitori: “Che meraviglia che siete”, “Evidentemente sei te la loro principessa!”.