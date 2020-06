Gaia Gozzi è fidanzata, ecco chi è il fidanzato di Gaia

Amici Speciali: svelata l’identità del fidanzato di Gaia Gozzi. Durante la maratona benefica di Amici Speciali. I gossip su Gaia Gozzi sono stati tantissimi. Sin dalle prime puntate molti hanno notato uno scambio di sguardi tra lei e Alberto Urso. Ad accendere il rumor fu è Federica Gentile, la rappresentante di RTL 102.5 ad Amici Speciali. La Gentile affermò: “Alberto oggi era distratto da Gaia, mi pare di capire che tutto ciò accada frequentemente”, mettendo in imbarazzo i due cantanti.

Tra retroscena imbarazzanti e domande indiscrete si è scatenata una vera e propria caccia al tesoro riguardante situazione sentimentale di Gaia Gozzi. Ma oggi, a un passo dalla finalissima, il mistero è stato svelato.

Il fidanzato di Gaia Gozzi è Daniele Dezi?

A silenziare il gossip su Gaia Gozzi e Alberto Urso ci aveva provato Maria De Filippi. La conduttrice rispose così a Federica Gentile: “Non c’è assolutamente nulla! È solo un interesse unilaterale”. Ma le voci di popolo non hanno voluto fermarsi nemmeno davanti a Maria. Tuttavia, durante la semifinale, è arrivata finalmente la conferma che tutti stavano aspettando: la vincitrice di Amici è davvero fidanzata, ma non con Alberto.

“Tra loro due non c’è davvero nulla…”

A rivelarlo è di nuovo la De Filippi dicendo: “Tra loro due non c’è davvero nulla. Sono grandi amici. Anche perchè stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio e non è il caso di mettere dubbi. Per chiarire, non c’è nulla! Secondo noti portali televisivi, Maria De Filippi si riferisce proprio al fidanzato di Gaia Gozzi, che sembra essere Daniele Dezi.

Daniele Dezi in arte Orang3 è il vero fidanzato di Gaia?

Daniele Dezi dovrebbe essere il vero fidanzato di Gaia Gozzi. A notarlo sul set di Amici Speciali sarebbero stati alcuni spettatori che lo avrebbero poi ricollegato all’autore di numerosi commenti a dir poco affettuosi sotto ai video e post della cantante. Ma chi è Daniele Dezi? Si tratta di un musicista poli strumentista e produttore musicale, meglio noto con il nome d’arte Orang3.

È davvero lui il fidanzato di Gaia Gozzi?

Nel suo portfolio vanta collaborazioni con Achille Lauro, Salmo, Coez, Clementino e Tha Supreme. È davvero lui il fidanzato di Gaia? Venerdì 5 giugno ci sarà la finalissima di Amici Speciali, i quattro finalisti sono Irama, Stash e i The Kolors, Michele Bravi e il ballerino Alessio Gaudino.

Chissà se insieme al vincitore sarà finalmente svelato il mistero del fidanzato di Gaia. Non resta che aspettare la finalissima.