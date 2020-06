Adriana Volpe sostituisce Cristina Parodi a Tv8

News tv – Cristina Parodi cede improvvisamente il posto su Tv8 ad Adriana Volpe. La storica conduttrice televisiva Cristina Parodi si è vista impegnata in moltissime trasmissioni di intrattenimento e informazione quotidiana, tra cui La Vita In Diretta e Verissimo. Da tempo si vociferava già di un suo nuovo progetto per Tv8.

La conduttrice aveva confermato la notizia via Instagram, poco dopo però è giunta una notizia che ha riportato tutto il contrario: Cristina Parodi è stata improvvisamente sostituita da Adriana Volpe. La scelta sarebbe stata della stessa Parodi. Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto la conduttrice a cedere improvvisamente il posto ad Adriana Volpe?

Adriana Volpe, Cristina Parodi: “Mi è stato proposta la conduzione del nuovo programma di Tv8”

“Confermo che un mesetto circa fa, anche di più, mi è stato proposta la conduzione del nuovo programma di Tv8 che effettivamente rappresenta uno dei pochi progetti importanti che nascono adesso” ha spiegato Cristina Parodi. Però ha anche parlato di ciò che ha vissuto a Bergamo durante la pandemia. Essendo la moglie del Sindaco di Bergamo, Cristina Parodi ha vissuto il dramma del Covid-19 in prima persona.

“Noi di Bergamo abbiamo vissuto questi mesi con un dolore grandissimo”

“Noi di Bergamo abbiamo vissuto questi mesi con un dolore grandissimo. Un’emergenza che ci ha devastato. Bergamo è la città al mondo che ha avuto più vittime del coronavirus e quindi un’esperienza che non dimenticheremo mai, ci ha sicuramente segnato”. Con questa dichiarazione ha fatto capire quanto ne sia uscita devastata e stanca. La sua decisione di rinunciare all’offerta di Tv8 è nata anche da questo.

“Ho detto di no principalmente perchè…”

A tal proposito, la Parodi ha ammesso: “Ho detto di no principalmente perchè quel tipo di esperienza televisiva quotidiana di intrattenimento di cronaca è una cosa estremamente faticosa”.

La conduttrice sie è giustificata dicendo che simili programmi l’hanno già tenuta impegnata per molto tempo in passato. Quindi in questo momento ha scelto di occuparsi di altre cose. Cos’ha in mente Cristina?