Gossip estate 2020: l’estate dei Vip, Arca e Irene Capuano in Sicilia

Gossip estate 2020: Molti i Vip di casa nostra che per quest’estate 2020 hanno scelto mete italiane per trascorrere le vacanze. Fra i molti Vip troviamo Francesco Arca e Irene Capuano che per le vacanze estive hanno optato per l’Agrigentino e stanno trascorrendo le ferie in quel di Sciacca. Francesco Arca attore deve il suo successo al dating Uomini e Donne. Sentimentalmente Francesco è legato a Irene Capuano. La loro è stata una storia travagliata che alla fine però come nelle migliori favole trova il suo lieto fine.

Assieme hanno due figlie Maria Sole e Blando Maria. Arca, vanta nel passato, una relazione importante anche con Laura Chiatti ma adesso sono davvero una famiglia allargata insieme a Marco Bocci e Irene Capuano ed i rispettivi figli.

Gossip estate 2020: Irene Capuano, la mamma rock dagli occhi blu magnetici ha partecipato al dating Uomini e Donne di De Filippi. La Capuano indossava le vesti di corteggiatrice di Fernando Vitale nel lontano 2005/2006. Su di lei non si sa molto, solo che la coppia Arca e Irene Capuano vive felicemente nel centro storico della capitale con le loro splendide bambine, Maria Sole e Blando Maria.

L’estate dei Vip: Francesco Arca insieme alla sua famiglia ha deciso di godersi qualche giorni di relax in Sicilia, a Sciacca, insieme a tutta la sua famiglia. Nello stesso resort anche la schermista Elisa Di Francisca. I due hanno “duellato “insieme e poi hanno concluso con un selfie da postare sul social IG.