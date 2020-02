Il Gossip di oggi è di Francesco Arca e Irene Capuano

Irene Capuano, compagna di vita di Francesco Arca ha deciso di sostenerlo nella sua nuova esperienza in tv. L’attore rivestirà i panni del cattivo Vincenzo Spanò nella fiction La vita promessa 2 in onda su Rai 1 da oggi, domenica 23 febbraio 2020. “In bocca al lupo amore per la vita promessa 2 stasera @rai.fiction seconda stagione… e sarà meravigliosa” scrive sul suo profilo Instagram pubblicando una foto che li ritrae insieme abbracciati, mentre mostrano il loro amore, un amore vero!

Il Gesto romantico di Francesco e Irene

Francesco Arca:”Grazie amore mio”

Gossip – “Grazie amore mio” risponde l’attore commentando il post della Capuano. La storia d’amore tra Francesco Arca e Irene Capuano va a gonfie vele. La coppia ha due figli, Maria Sole di 5 anni e Brando Maria nato nel 2018.

Occhi puntati sull’attore e il suo personaggio Vincenzo Spanò nella fiction La vita promessa 2. “Vivo, vegeto e ancora più arrabbiato di prima. Possiamo solo anticipare che c’è un’evasione del carcere e poi lo ritroviamo a New York, pronto a prendere le redini della vita malavitosa di New York di quegli anni” dichiara durante l’intervista a Rai Play. L’attore oggi avrebbe dovuto rilasciare una nuova intervista da Mara Venier ospite a Domenica In. Intervista saltata per dare giustamente spazio all’intervento del premier sull’emergenza Coronavirus.