Ieri la pubblicazione da parte di Publitalia dei Palinsesti per la nuova stagione televisiva: gli ultimi aggiornamenti

Uomini e Donne novità, Roma 17-07-2020: da quanto pubblicato sembrerebbe proprio che il noto dating andrà in onda solo due giorni a settimana. Uomini e Donne dimezza la messa in onda. Da Settembre sino al 20 Ottobre circa secondo quanto reso noto da Publitalia, il famoso dating dovrà contendersi ancora la messa in onda con la serie turca di successo attualmente in onda Daydreamer – Le ali di un sogno. Il dating di Maria De Filippi ora sospeso per l’estate ma in programmazione già da settembre sino ad ottobre godrà solo di due giorni alla settimana il giovedì ed il venerdì lasciando alla soap gli altri giorni.

Decisione questa probabilmente fondata sul successo e sulla lunghezza della soap. Mediaset, infatti, non vuole far attendere i numerosi spettatori che la seguono con entusiasmo e preferisce terminare la messa in onda di tutta la serie per far conoscere ai fan il destino di Can e Sanem.

Uomini e Donne novità e aggiornamenti: prevista la nuova formula

Come già anticipato nelle settimane scorse il noto dating di Maria De Filippi cambierà probabilmente mood. Nella nuova versione non esisteranno più due troni ma uno soltanto, come durante la ripresa dopo la pandemia quando Giovanna Abate si confrontava con i suoi corteggiatori durante il trono over.

Ancora tutto da confermare però vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.