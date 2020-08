Grande fratello vip news ultim’ora: Vera Gemma nella Casa del GF VIP 5 il reality show sta per iniziare e cresce la trepidazione per conoscere i futuri inquilini della quinta edizione

Vera Gemma al GF VIP 5 sembra essere una certezza. L’attrice romana l’attrice romana ex Pechino Express nella Casa del GF VIP 5? Come noto, la casa più spiata d’Italia è quella Grande Fratello Vip. Il reality tanto atteso sta per tornare, settembre è alle porte. Coronavirus permettendo, produzione e Alfonso Signorini lavorano per offrire al pubblico di Mediaset un reality show con VIP di spicco. Fra i tanti nomi sino ad oggi fatti troviamo anche quello di Gemma.

Vera, splendida attrice, figlia del compianto Giuliano Gemma, sta trascorrendo alcuni giorni di relax con amici e figlio, in Calabria. Come molti italiani anche lei a scelto una meta italiana per rilassarsi. Questa sua vacanza però porta novità in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

GF Vip 5: Vera Gemma in Calabria prima di entrare al Grande Fratello

Vera Gemma GF VIP 5

Vera Gemma in Calabria prima di entrare al Grande Fratello. Dunque Fra i fan tanta ls trepidazione per conoscere i nomi dei futuri inquilini. Vera non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla partecipazione al Grande Fratello VIP, ma la sua vacanza nel bel Paese, fanno presupporre che la partecipazione è certa.

Vera Gemma al gf vip sembra essere cosa fatta

Detto ciò, l’attrice non ha ancora confermato la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, viceversa, non l’ha nemmeno smentita.

Anzi in una recente intervista l’attrice romana ha reso noto che le piacerebbe molto partecipare per farsi conoscere meglio dal pubblico. Vera Gemma al GF VIP 5 sembra essere cosa fatta.