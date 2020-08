Mentre pensano a Sanremo 2021, Fiorello e Amadeus si concedono un po’ di riposo. Cosa avranno in mente per la prossima edizione del festival?

Indiscutibilmente, la coppia televisiva dell’anno è starà quella composta da Fiorello e Amadeus durante Sanremo 2020 e sicuramente anche 2021. Il presentatore emiliano ha sorpreso i telespettatori ed artisti con la sua condizione originale. D’altro canto, il suo collega siciliano lo ha saputo spalleggiare con il suo tocco di comicità. Insomma, i due conduttori sono diventati il duo dell’anno. Li rivedremo insieme anche l’anno prossimo? Ecco cosa hanno detto al magazine Chi.

“Siamo noi la vera coppia dell’estate”

Il numero di Chi uscito questa settimana ha mostrato Fiorello e Amadeus in tenuta da mare e, come da un anno a questa parte, più complici che mai. Essi si trovano in vacanza in Sardegna e tra una nuotata e l’altra stanno già escogitando qucosa di speciale per nuova edizione del Festival Della Canzone Italiana. “Siamo noi la vera coppia dell’estate 2020“, affermano scherzosamente.

Fiorello e Amadeus “Siamo noi la vera coppia dell’estate”

Sanremo 2021: qualche anticipazione

La prossima edizione del Festival è già in preparazione da qualche mese. Durante il lockdown Fiorello e Amadeus hanno impiegato il loro tempo scrivendo e buttando giù idee e gli scenografi sono già a lavoro presso gli studi Rai. Inoltre, dopo svariati tentativi di persiasione, i due conduttori sono stati confermati. Riguardo alla data di inizio di Sanremo 2021 è ancora presto per avere notizie certe. Ma per scoprirlo non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.